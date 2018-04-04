Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 21 tutuklama

Muğla merkezli toplam 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 36 organizatörden 21’i tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GİM) ile KOM Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Milas KOM Grup Amirliğince Muğla merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Muğla başta olmak üzere İzmir, İstanbul, Tokat, Amasya, Çanakkale, Edirne ve İzmit’te yapılan operasyonlarda suç örgütünün tamamen deşifre edilmesine yönelik olarak çeşitli tarihlerde 17 göçmen kaçakçılığı olayına suçüstü yapıldı ve toplamda 450 göçmen kaçmak üzereyken organizatörleri ile birlikte yakalandı. Yakalamalar kapsamında 20 organizatöre adli işlem yapıldı. 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanması maksadıyla 29 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ise aranan 16 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Terör örgütü PKK/PDY’ye üye oldukları iddiasıyla aranan 2 kişinin de yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı operasyon kapsamında mahkemeye sevk edilen organizatörlerden 4’ü daha tutuklanarak cezaevine konuldu.