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Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan emniyet müdürü adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Edirne’de göçmen kaçakçılığı iddiası ile gözaltına alınan emniyet müdürü adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme ve çalışma sonrasında göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Edirne’de göçmen kaçakçılığı iddiası ile gözaltına alınan emniyet müdürü adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme ve çalışma sonrasında göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve iki hafta önce İl Emniyet Müdürlüğüne atanan M.T. "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı. Edirne’de biten soruşturmasının ardından M.T., yoğun güvenlik önlemleri altında Uzunköprü adliyesine sevk edildi.

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