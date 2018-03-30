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Göçmen kaçakçısı Adıyaman’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 18:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’da polis ekipleri göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 1 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Nasuh A.

Göçmen kaçakçısı Adıyaman’da yakalandı

Adıyaman’da polis ekipleri göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 1 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Nasuh A. polisin yaptığı asayiş uygulamasında yakalandı. Çanakkale’de yakalaması mevcut olan Nasuh A., Hısnı Mansur Kalesi civarında yapılan uygulamada arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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