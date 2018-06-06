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Göçmenleri saklamak için alüminyum folyoya sardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

PENDİK'TE Gümrük Muhafaza ekipleri, yakalanmamak için alüminyum folyoya sarılarak yurt dışına kaçmaya çalışan 7 kişiyi gözaltına aldı.  Türkiye’den İtalya’ya gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen TIR, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine x-ray’e sevk edildi.

Göçmenleri saklamak için alüminyum folyoya sardılar

İstanbul,(DHA)
PENDİK'TE Gümrük Muhafaza ekipleri, yakalanmamak için alüminyum folyoya sarılarak yurt dışına kaçmaya çalışan 7 kişiyi gözaltına aldı.
Türkiye’den İtalya’ya gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen TIR, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine x-ray’e sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda x-ray operatörlerinin yükle uygun olmayan şüpheli yoğunluk tespit etmesi üzerine araç detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına yönlendirildi. Gümrük muhafaza personelince yapılan ilk incelemede dorseye uygulanan mührün sağlam olduğu ancak güvenlik halatında kesik olduğu görüldü. Bunun üzerine dorse açıldığında yükün arka tarafına gizlenmiş vaziyette x-ray taramasından kaçabilmek amacıyla alüminyum folyo ile kaplanmış insanlar olduğu görüldü. Kaçak yollarla yurtdışına çıkmak isteyen Irak uyruklu 7 kişi dorseden indirilerek İstanbul gümrük muhafaza ekiplerince gözaltına alındı. Olay hakkında TIR sürücüsü E.M. ve yakalanan 7 göçmen hakkında soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Göçmenleri saklamak için alüminyum folyoya sardılar

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