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Göçük altıda kalan işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 07:51 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, kanalizasyon çalışması esnasında göçük altında kalan Ahmet Emre Yakar (20) ağır yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kanalizasyon çalışması esnasında göçük altında kalan Ahmet Emre Yakar (20) ağır yaralandı. Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Marangozlar Sitesi yakınlarında kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada işçi Ahmet Emre Yakar, toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı. Yakar'ın toprak altında kaldığını gören arkadaşları sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından toprak altından çıkartılan Yakar, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yakar, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ahmet Emre Yakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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