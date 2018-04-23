Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi’nde yaşanan olayda, 62 yaşındaki Kafi Demirciler, çalıştığı atık su hattı inşaatında yaşanan göçükte toprak altında kaldı. Demirciler, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak işçi kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.