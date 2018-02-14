Gökçeada'da terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen E.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Gökçeada'nın Dereköy köyünde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen E.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 11 tabanca fişeği, 16 kuru sıkı tabanca mermisi, terör örgütü renklerini simgeleyen ip ve bez parçası, YPG'li teröriste ait fotoğraf, 18 CD, 1 cep telefonu ele geçirildi.
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