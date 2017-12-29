Gökçeada'da yakalanan 4 TKEP/L'li tutuklandı

Vural BOZOK/ GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinden kaçak olarak Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan yasa dışı Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) üyesi 4 kişi tutuklandı.
Gökçeada ilçesi üzerinden kaçarak Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla, Kuzu Limanı bölgesinde yakalanan TKEP/L üyesi kadınlar S.C. ve Z.S. ile erkek şüpheli H.D. ve S.K., sevk edildikleri Gökçeada Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan 4 kişi Çanakkale E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. TKEP/L üyesi 4 kişiyle iş birliği yapan bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tutuklanan 4 kişinin TKEP/L'nin sözde 'üst düzey yöneticileri' olduğu ve birçok gasp, soygun, bombalama ile korsan gösteri eylemine katıldıkları belirlenmişti.
FOTOĞRAFLI
KHK şoku! 30 işçinin sevinci kısa sürdü, gelen telefonla yıkıldılar!
Trabzon'un Maçka ilçesindeki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
Son dakika! İsrail: İki füzeyi düşürdük
Son dakika! Mısır'da kiliseye saldırı
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Abdullah Gül'den flaş hamle!
Erdoğan, Sarraf sorusuna yanıt verdi
Instagram'ın yeni özelliği büyük tepki çekti
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum