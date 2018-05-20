HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gökhan Türkmen Kartal’da konser verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 09:43 | Son Güncelleme

KARTAL  Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde dün Kartallılara müzik şöleni sundu.

Gökhan Türkmen Kartal’da konser verdi

İSTANBUL, (DHA)- KARTAL Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde dün Kartallılara müzik şöleni sundu. “Büyük İnsan” şarkısının Youtube'da paylaşıldıktan sonra yoğun ilgi görmesi sonucu yıldızı parlayan Gökhan Türkmen, Kartal’da sevenleriyle buluştu.

Ramazana ve havanın oldukça sıcak olmasına rağmen konser alanını dolduran izleyicilere Gökhan Türkmen ve ekibi şarkılarını söyledi. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği sanatçıya şarkıları boyunca herkes eşlik etti. 19 Mayıs coşkusunun yaşandığı günde Kartal Belediyesi’nin vatandaşlara verdiği bu hizmet Kartallılar tarafından mutlulukla karşılandı. Gökhan Türkmen ve ekibi yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

( GÖRÜNTÜ- FOTOĞRAF)

Gökhan Türkmen Kartal’da konser verdiGökhan Türkmen Kartal’da konser verdiGökhan Türkmen Kartal’da konser verdiGökhan Türkmen Kartal’da konser verdi

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybettiKahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti
Otobüste, yolcunun poşetinden tarihi eser çıktıOtobüste, yolcunun poşetinden tarihi eser çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.