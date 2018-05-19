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Göksu Deltası'ndaki yangın sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ Mersin'in Silifke ilçesinde dün, Göksu Deltası'nda çıkan, bataklık alanda olması nedeni ile itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği yangın, kendiliğinden söndü.  Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, soğutma çalışmalarının ardından hasar tespitinin yapılacağını söyledi.

KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ
Mersin'in Silifke ilçesinde dün, Göksu Deltası'nda çıkan, bataklık alanda olması nedeni ile itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği yangın, kendiliğinden söndü.
Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, soğutma çalışmalarının ardından hasar tespitinin yapılacağını söyledi. Cinbir, yaklaşık 10 dönümlük alanın etkilendiği yangında herhangi bir canlı türünün zarar görmediğini vurguladı.

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