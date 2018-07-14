Göl kenarında ceset bulundu (2)

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta Celal Özer'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri D.K (29), R.A. (36) ve R.Ö.'yü (29) gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

