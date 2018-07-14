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Göl kenarında ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Celal Özer'in (29), göl kenarında bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Celal Özer'in (29), göl kenarında bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu.
Merkez Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi'ndeki Kumaşır Gölü kıyısında gezen vatandaşlar, erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin Celal Özer'e ait olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Özer'in cansız bedeni otopsi için KSÜ Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.
Jandarma, Celal Özer'i öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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