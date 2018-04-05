Gölbaşı ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı-Kahramanmaraş Karayolunun 15. kilometresinde otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Muş istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Abdulbari Han idaresindeki 49 F 1655 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolunun 15.kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Abdulbari Han ile otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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