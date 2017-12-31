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Gölbaşı'nda 3.6 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 15:06 | Son Güncelleme 47 dakika önce

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 14.38'de, merkez üssü Gölbaşı'na bağlı Harmanlı olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.

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