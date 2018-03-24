Gölbaşı'nda arazide cenin bulundu

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde boş arazide cenin bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide çürümüş cenin görenler, polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, siyah poşet içerisindeki ceninin incelenmesi için Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinden yardım istedi. Yapılan incelemenin ardından cenin, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alıp, çevre sakinlerinin ifadesine başvurdu, cenini bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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