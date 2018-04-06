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Gölbaşı’nda çapa motoru devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesinde Alaattin Temel çapa motoru ile bahçesine gitmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

Gölbaşı’nda çapa motoru devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesinde Alaattin Temel çapa motoru ile bahçesine gitmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada sürücü Alaattin Temel yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gölbaşı’nda çapa motoru devrildi

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