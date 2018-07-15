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Gölbaşı'nda fabrika yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.

Gölbaşı'nda fabrika yangını (1)

Mehmet DEMİR- Gökhan CEYLAN/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.
Saat 16.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Ankara- Konya Karayolu, Vilayetler Evi kavşağında faaliyet gösteren, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, Gölbaşı ve Ankara Büyükşehir belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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