Gölbaşı'nda fabrika yangını (2)

2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikanın deposunda çıkan yangına müdahele eden 2 itfaiye eri, dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine, sağlık görevlileri müdahalede bulundu.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını izledi. Saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler, büyüyen yangının, fabrikanın yakınında bulunan mobilya fabrikasına sıçramasını önlemeye çalışıyor.
FOTOĞRAFLI
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar
Tatil cenneti Bodrum'da yangın! Alevler yayılıyor
Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum