HABER

Gölbaşı'nda fabrika yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 18:34 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Gölbaşı'nda kablo ve elektrik malzemesi deposunda çıkan yangın, yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Gölbaşı'nda kablo ve elektrik malzemesi deposunda çıkan yangın, yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayı görenler, yangının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirterek herhangi bir can kaybı veya yaralının olmadığını söyledi.
Depodaki soğutma çalışması devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına 5 otel çalışanı adliyedeUyuşturucu operasyonunda gözaltına 5 otel çalışanı adliyede
Bodrum'da sitelerin bahçelerine kadar ilerleyen yangın korkuttu (2)- YenidenBodrum'da sitelerin bahçelerine kadar ilerleyen yangın korkuttu (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.