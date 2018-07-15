Gölbaşı'nda fabrika yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gölbaşı'nda kablo ve elektrik malzemesi deposunda çıkan yangın, yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayı görenler, yangının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirterek herhangi bir can kaybı veya yaralının olmadığını söyledi.

Depodaki soğutma çalışması devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

