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Gölbaşı'nda hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı.

Gölbaşı'nda hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı-Pazarcık karayolundaki Çelik köyü yakınlarında meydana geldi. Suriyeli Mehmetnur Musa yönetimindeki 63 AN 216 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmetnur Musa ile araçta bulunan Ayas Matura, Yusuf Matura, Cemile İbrahim, Ferid İbrahim, Hedil İbrahim, Besil İbrahim ve Sefa Fatel yaralandı. Yaralı Suriyeliler, çağırılan sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Cemile İbrahim (7), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Gölbaşı'nda hafif ticari araç devrildi: 8 yaralıGölbaşı'nda hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

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