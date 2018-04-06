Gölbaşı’nda motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan mahallesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde Nadir Delidoğan idaresindeki 27 AJU 16 plakalı motosiklet ile Akif Turşucu idaresindeki 02 TA 838 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Nadir Delidoğan ile motosiklette bulunan Ersin Delidoğan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.