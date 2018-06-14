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Gölcük'te HDP'lilere saldırı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, stant açıp broşür dağıtan HDP'lilere bir grup saldırdı.

Gölcük'te HDP'lilere saldırı: 5 yaralı

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, stant açıp broşür dağıtan HDP'lilere bir grup saldırdı. 5 partili aldıkları darbelerle yaralandı.
Gölcük Değirmendere Meydanı'nda stant açıp broşür dağıtan HDP'liler bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Grup ile HDP'liler arasında çıkan tartışma büyüdü. Tartışma sırasında HDP'liler saldırıya uğradı. Partililer aldıkları darbelerle yaralandı. Saldırıda bulunanlar partinin standını dağıttı. Polis olaylara müdahale etti. Yaralanan HDP İl Başkanı Şahabettin Işık, partililer Emrah Durmuş, Baran Dönmez, Evin Işık ve Bülent Uyguner ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtarak olay yerinden uzaklaştırdı. Olayda yaralanan İl Başkanı Şahabettin Işık'ın kalça kemiğinin kırıldığı ve ameliyat olacağı öğrenildi.
Olay sonrasında hastaneye gelen HDP Kocaeli eski Milletvekili Ali Haydar Konca, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Bugünkü olay açık bir şekilde provokasyondur. Parti yetkilerimiz halkla görüşmeye, ziyaret etmeye başladığı sırada, sayıları 40-50'yi bulan kişi çok açık bir şekilde saldırmış. İl Başkanımızın şu an kalça kemiği kırık. Diğer arkadaşlarımızın tedavisi sürüyor" dedi.

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Gölcük'te HDP'lilere saldırı: 5 yaralıGölcük'te HDP'lilere saldırı: 5 yaralıGölcük'te HDP'lilere saldırı: 5 yaralıGölcük'te HDP'lilere saldırı: 5 yaralı

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