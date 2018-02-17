HABER

Gölcük’te silahlı çatışmada ölen gencin son anları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 10:47 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma sonrasında hayatını kaybeden Serhan Aras ve yaralıların kanlar içinde yerde yattıkları anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.Olay, 11 Şubat Pazar günü Gölcük Amiral Sağlam Caddesi 36.

Gölcük’te silahlı çatışmada ölen gencin son anları ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma sonrasında hayatını kaybeden Serhan Aras ve yaralıların kanlar içinde yerde yattıkları anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Olay, 11 Şubat Pazar günü Gölcük Amiral Sağlam Caddesi 36. Sokak’ta Serhan Aras, ağabeyi Erhan Aras ve Özkan E’ye ait parkeci dükkanında meydana gelmişti. İddialara göre iş yerine gelen Muhammet K., İrfan A., Murat G., Cabir A., S.K. ve M.A. ile dükkanda bulunan Serhan Aras, Erhan Aras ve Özkan E. arasında tartışma çıkmıştı. Taraflar arsındaki tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Savaş alanına dönen sokakta çatışmada iş yeri sahibi Özkan E., Serhan Aras, Muhammet K., İrfan A., Murat G., Cabir A. ve Erhan Aras yaralanırken, S.K. ve M.A. da olay yerinden kaçmıştı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Serhan Aras tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü çatışma anlarının hemen sonrası, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Çevredeki vatandaşların korku ve panik içinde olduğu o anlarda bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, Serhan Aras’ın ölmeden önceki son anları kaydedildi. Görüntüde Serhan Aras ve diğer yaralılar kanlar içinde yerde yatarken çevredeki vatandaşların ise yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştığı görünüyor.

Gölcük’te silahlı çatışmada ölen gencin son anları ortaya çıktı

Gölcük’te silahlı çatışmada ölen gencin son anları ortaya çıktı

Gölcük’te silahlı çatışmada ölen gencin son anları ortaya çıktı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkasına ait villayı satmaya kalkan 2 kişiye gözaltı

Başkasına ait villayı satmaya kalkan 2 kişiye gözaltı

Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!

Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!

Adana'da 'Yonga' operasyonunda aranan 20 hükümlü yakalandı

Adana'da 'Yonga' operasyonunda aranan 20 hükümlü yakalandı

Öğrencilerden, Mehmetçiğe moral mektubu

Öğrencilerden, Mehmetçiğe moral mektubu

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Sobadan zehirlenen çifti yakınları baygın buldu

Sobadan zehirlenen çifti yakınları baygın buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.