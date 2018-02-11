Gölcük'te sokak ortasında çatışma: 7 yaralı (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Gölcük'teki borç- alacak nedeniyle iki grup arasında sokak ortasında çıkan çatışmada yaralanan Serhan Aras kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çatışmada yaralanan Özkan Ece, Murat Gökmen, Muhammet Kuş, İrfan Ayazoğlu, Cabir Aksoy ve Erhan Aras'ın tedavilerine ise hastanede devam ediliyor.

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