HABER

Gölcük'te trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes Çelik idaresindeki 41 RU 989 plakalı otomobil ile Berat Berkay Yılmaz idaresindeki 34 KP 6366 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü Berat Berkay Yılmaz, eşi Gökçe Karabayır Yılmaz, baldızı Simge Karabayır ile diğer otomobilin sürücüsü Enes Çelik yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük ve İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.