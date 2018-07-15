Gölde boğulan çocuklar işçi değil, komşu çocukları (2)

VİLDAN TOPRAĞA VERİLDİ

İznik Gölü'nde boğulan Vildan Salçın'ın cenazesi bugün öğleden önce Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak merkez Yıldırım ilçesi kırsal Vakıfköy Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze Vakıf Merkez Camisine getirildi. Vildan Salçın'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Vakıfköy Mezarlığında toprağa verildi. Vildan Salçın'ın cenaze törenine ailesinin yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile çok sayıda kişi katıldı.

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