Göldeki sazlıklarda çıkan yangında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'da Akşehir Gölü'nde kurak bölgede kamış toplarken, sazlıklarda çıkan yangında mahsur kalan 15 kişi, jandarma tarafından kurtarıldı.
Tipiköy Mahallesi yakınlarında, Akşehir Gölü'nün sularının çekildiği bölgede sazlık alanda yangın çıktı. Alevler hızla yayılınca, bu sırada bölgede kamış toplayan 15 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, 15 kişide jandarma tarafından mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı. Alevler de itfaiye tarafından söndürüldü.
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