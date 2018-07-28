Gölden bilinci kapalı çıkarılan genç, kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)

KURTARILAMADI

Adana'da ailesiyle gittiği piknikte, serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan ve sualtı polisi tarafından bilinci kapalı halde çıkarılarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Erdem Gürgür, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gürgür'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

