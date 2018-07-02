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Göle giren 2'si Suriyeli genç kız 3 kişi boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

KİLİS'te piknik yapmak amacıyla gittikleri Sapkanlı Barajı kıyısında suya giren Suriyeli Şehid Şah Nazan (16) ile onu kurtarmak isteyen Mehmet Kurt (58) ve Amine Şah Nazan (14) akıntıya kapıldı. Baraj gölünde arama yapan ekipler, Suriyeli kızlar ile Türk vatandaşı Mehmet Kurt'un cesetlerini bulup sudan çıkardı.

KİLİS, (DHA)- KİLİS'te piknik yapmak amacıyla gittikleri Sapkanlı Barajı kıyısında suya giren Suriyeli Şehid Şah Nazan (16) ile onu kurtarmak isteyen Mehmet Kurt (58) ve Amine Şah Nazan (14) akıntıya kapıldı. Baraj gölünde arama yapan ekipler, Suriyeli kızlar ile Türk vatandaşı Mehmet Kurt'un cesetlerini bulup sudan çıkardı.

Olay, akşam saatlerinde Kilis-İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba Köyü yakınlarındaki Sapkanlı Barajı'nda meydana geldi. Piknik amacıyla baraj gölü kıyısına gelen Suriyeli 2 kızdan Şehid Şah Nazan, serinlemek için suya girdi. Kızın suda çırpındığını gören Amina Şah Nazan ile Türk vatandaşı Mehmet Kurt da onu kurtarmak için suya atladı. Ancak 3 kişi, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen jandarmanın da aramaları sonuçsuz kalınca, AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istendi. Suda arama yapan dalgıçlar, 2 saatin sonunda 3 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan 3 kişinin cesetleri, otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayı haber alan yakınları sinir krizi geçirdi.

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