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Göle giren genç, kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yüzmek için Aslantaş Baraj Gölü'ne giren Arif Toslak (26), suda kayboldu.  Olay, akşam saatlerinde Kızyusuflu köyü Karatepe Milli Parkı Aslantaş Baraj Gölü'nde meydana geldi.

Göle giren genç, kayboldu

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yüzmek için Aslantaş Baraj Gölü'ne giren Arif Toslak (26), suda kayboldu.
Olay, akşam saatlerinde Kızyusuflu köyü Karatepe Milli Parkı Aslantaş Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla pikniğe gelen Arif Toslak, daha sonra kıyıdaki bir tekneye binerek açıldı. Yüzmek için tekneden atlayan Toslak'ın bir süre sudan çıkmadığı fark eden arkadaşları, göle girip kendisini aradı. Toslak'ı bulamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Olay yerine Adana'dan sevk edilen sualtı polisleri, Toslak'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Toslak'ın evli ve iki aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.

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Göle giren genç, kaybolduGöle giren genç, kaybolduGöle giren genç, kayboldu

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