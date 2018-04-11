Göle uçan otomobilden bir çocuk cesedi çıkartıldı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde göle uçan otomobilde bulunan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedi çıkartıldı.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobile ulaşıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan 3 dalgıç, yaklaşık 30 metre derinlikte balçığa saplanan otomobilin içinde cesetler olduğunu tespit etti. Otomobilde baba Musa Hoşça (38), kızı Elif (13), oğulları Umut (14) ve Ebubekir Hoşça’nın (9) olduğu öğrenildi. 13 yaşındaki Elif Hoşça’nın cansız bedeni otomobilin içinden kıyıya çıkartıldı. Diğer cesetlerin çıkartılması için çalışmalara devam ediliyor.