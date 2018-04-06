HABER

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesi Hacınuhlu Kelceköy sulama göledi kenarında yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Hacınuhlu Mahallesi Hacınuhlu Kelceköy sulama göledi kenarındaki çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mersin’in Mut ilçesi Hacınuhlu Kelceköy sulama göledi kenarında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Hacınuhlu Mahallesi Hacınuhlu Kelceköy sulama göledi kenarındaki çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir ve Orman işletmesine bağlı 5 yangın arozözü ve 20 personel yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları başlatıldı. Rüzgarın olmaması yangının büyümesini ve gölede zarar vermesini önledi. Olay yerine gelen vatandaşlar yangının gölede zarar verecek diye korku dolu anlar yaşadı.
Kelceköy Mahallesi Sulama kooperatifi Başkanı Hasan Tepe, “Uyarılarda bulunduğumuz halde gölet etrafına piknikçiler gelip ateş yakıyorlar. Mutlaka bu yangında piknikçilerin işidir. Bu konuda ne kadar uyarsak da uyarılarımızı dikkate almıyorlar” dedi.
Jandarma yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu

1 / 6

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu
2 / 6

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu
3 / 6

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu
4 / 6

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu
5 / 6

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu
6 / 6

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu

Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Böyle hayata döndürdüler

Böyle hayata döndürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.