Gölete düşen köpeğini kurtarmak isterken canından oldu

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, gölete düşen köpeğini kurtarmak isteyen Mehmet Elibol (17) boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Emet ilçesine bağlı Yeniköy'de yapımı devam eden Sorgun Göleti'nde meydana geldi. Mehmet Elibol, gölete düşen köpeğini kurtarmak için girdiği suda köpeğini kurtardı ancak kendisi yaklaşık 7 metre derinliğindeki suda kayboldu. Yakınlarının durumu bildirmesinin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. AFAD Kütahya Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinde görevli dalgıçlar yaklaşık yarım saat süren aramadan sonra Mehmet Elibol'un cansız bedenini sudan çıkardı. Elibol'un cenazesi otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yakınları ise sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi
Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum