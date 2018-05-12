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Gölete düşen köpeğini kurtarmak isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 21:19 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, gölete düşen köpeğini kurtarmak isteyen Mehmet Elibol (17) boğularak yaşamını yitirdi.

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, gölete düşen köpeğini kurtarmak isteyen Mehmet Elibol (17) boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Emet ilçesine bağlı Yeniköy'de yapımı devam eden Sorgun Göleti'nde meydana geldi. Mehmet Elibol, gölete düşen köpeğini kurtarmak için girdiği suda köpeğini kurtardı ancak kendisi yaklaşık 7 metre derinliğindeki suda kayboldu. Yakınlarının durumu bildirmesinin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. AFAD Kütahya Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinde görevli dalgıçlar yaklaşık yarım saat süren aramadan sonra Mehmet Elibol'un cansız bedenini sudan çıkardı. Elibol'un cenazesi otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yakınları ise sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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