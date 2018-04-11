HABER

Gölete düşen otomobilde 3 çocuğuyla birlikte öldü (3)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14), Elif (13) ve Ebubekir Hoşça (9) yaşamını yitirdi.

Gölete düşen otomobilde 3 çocuğuyla birlikte öldü (3)- Yeniden

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14), Elif (13) ve Ebubekir Hoşça (9) yaşamını yitirdi. Musa Hoşça'nın, olaydan kısa süre önce çocuklarıyla birlikte kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.
Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, saat 13.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj Göleti'ne uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı otomobil tamponu bulundu. Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette arama başlattı. Dalgıçlar, yaptıkları 30 dakikalık aramanın ardından Musa Hoşça ile çocukları Umut, Elif ve Ebubekir Hoşça'nın cansız bedenlerinin bulunduğu otomobile ulaştı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada çalıştığı belirtilen Musa Hoşça'nın, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan kardeşi Haşim Hoşça ve yakınları olay yerine geldi. Vinç yardımı ile göletten çıkarılan otomobilden ilk olarak Elif Hoşça'nın cesedi çıkarıldı. Ekiplerin diğer cesetleri çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
SOSYAL MEDYADA YAYIN YAPMIŞ
Otomobil sürücüsü Musa Hoşça'nın, olaydan kısa süre önce çocukları Umut, Elif ve Ebubekir'le birlikte kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabı Facebook'ta paylaştığı ortaya çıktı. İki farklı görüntüden birinde Musa Hoşça ve çocukları ağaçlık bir alanda sohbet ediyor. Diğer görüntüde ise Musa Hoşça ve çocukları hareket halindeki otomobilde görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Gölete düşen otomobilde 3 çocuğuyla birlikte öldü (3)- YenidenGölete düşen otomobilde 3 çocuğuyla birlikte öldü (3)- Yeniden

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'
Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
İran'dan ABD'ye: Pişman olacaklarİran'dan ABD'ye: Pişman olacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.