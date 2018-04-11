Gölete düşen otomobilde 3 çocuğuyla birlikte öldü (5)

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Göle uçan otomobilde 3 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Musa Hoşça'nın dün sosyal medya hesabından "Ehbe ehbe Kayseri goca adamı bitirdin nalet olsun hayırlı akşamlar gönül dosları" notuyla biri çocuklarıyla çekilmiş iki fotoğraf paylaşması dikkat çekti.

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