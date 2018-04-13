Gölete düşen otomobildeki baba ve 3 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobilde hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğunun cenazeleri gözyaşları içerisinde yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

2 gün önce Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraja düşen otomobilde hayatlarını kaybeden Musa Hoşça (38) ile çocukları Elif (13), Umut (14) ve Ebubekir Hoşça’nın (9) cenazeleri, son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam saatlerinde otopsilerinin ardından Kayseri’nin Yahyalı ilçesine getirilen cenazeler, devlet hastanesi morguna kondu.

Baba Musa Hoşça ve çocukları Elif, Umut ve Ebubekir’in cenazeleri, daha sonra namazın kılınacağı İlyaslı köyüne getirildi. Burada, trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Öğle namazına müteakip mahalle camiinde kılınan cenaze namazının ardından baba ve 3 çocuğunun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Namaza, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.