HABER

Gölete düşen otomobildeki baba ve 3 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 14:09 | Son Güncelleme

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobilde hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğunun cenazeleri gözyaşları içerisinde yan yana son yolculuğuna uğurlandı.2 gün önce Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraja düşen otomobilde hayatlarını kaybeden Musa Hoşça (38) ile çocukları Elif (13), Umut (14) ve Ebubekir Hoşça’nın (9) cenazeleri, son yolculuğuna uğurlandı.

Gölete düşen otomobildeki baba ve 3 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobilde hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğunun cenazeleri gözyaşları içerisinde yan yana son yolculuğuna uğurlandı.
2 gün önce Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraja düşen otomobilde hayatlarını kaybeden Musa Hoşça (38) ile çocukları Elif (13), Umut (14) ve Ebubekir Hoşça’nın (9) cenazeleri, son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam saatlerinde otopsilerinin ardından Kayseri’nin Yahyalı ilçesine getirilen cenazeler, devlet hastanesi morguna kondu.
Baba Musa Hoşça ve çocukları Elif, Umut ve Ebubekir’in cenazeleri, daha sonra namazın kılınacağı İlyaslı köyüne getirildi. Burada, trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Öğle namazına müteakip mahalle camiinde kılınan cenaze namazının ardından baba ve 3 çocuğunun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Namaza, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gölete düşen otomobildeki baba ve 3 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Gölete düşen otomobildeki baba ve 3 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısıÜnlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı
Bakanlıktan flaş Suriye açıklamasıBakanlıktan flaş Suriye açıklaması
DEAŞ'ın celladı yakalandı!DEAŞ'ın celladı yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.