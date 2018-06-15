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Gölete giren 2 genç boğuldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 16:30 | Son Güncelleme

DİĞER GENCİN DE CESEDİNE ULAŞILDI Erzurum'un Pasinler ilçesinde Porsuk Göleti'nde kaybolan Arif Erkmen'in cesedine de ulaşıldı.

DİĞER GENCİN DE CESEDİNE ULAŞILDI Erzurum'un Pasinler ilçesinde Porsuk Göleti'nde kaybolan Arif Erkmen'in cesedine de ulaşıldı. AFAD Müdürlüğü'ne bağlı balık adamlar, Erkmen'in cansız bedenini sudan çıkardı. Birer saat arayla bulunan Uğur Subaşı ve Ali Erkmen'in cenazeleri, Pasinler Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Göletin dibinin, rüzgarın ve kışın yağan yağmurun dağlardan taşıdığı toprak nedeniyle çamurla kaplı olduğu ifade edildi.

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