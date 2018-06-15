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Gölete giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde gittikleri piknikte, gölete giren iki arkadaştan Uğur Subaşı (18) boğuldu, arkadaşı Arif Erkmen (18) ise kayboldu.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Pasinler ilçesinde gittikleri piknikte, gölete giren iki arkadaştan Uğur Subaşı (18) boğuldu, arkadaşı Arif Erkmen (18) ise kayboldu. Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Porsuk köyünde meydana geldi. Köydeki bir grup genç, piknik yapmak amacıyla Porsuk Göleti kıyısına gitti. Burada bir süre oturup, yanlarında getirdikleri çayı yudumlayarak sohbet eden gençlerden Arif Erkmen ile Uğur Subaşı, göletin karşısına geçmek için suya girdi. Ancak iki genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. Olayı haber alıp gelen gençlerin yakınları, sinir krizileri geçirdi. Arama çalışmaları uzadıkça gözyaşları sel oldu. Ekipler, bir süre sonra Uğur Subaşı'nın cesedini bularak kıyıya çıkardı. Arif Erkmen'i ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Subaşı ve Erkmen'in yatılı olarak kaldıkları Erzincan'daki bir liseden mezun olup köylerine geldikleri ve üniversite sınavlarına hazırlandıkları belirtildi.

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