Gölete uçan araçtan sağ çıktılar

Malatya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç gölete uçtu. Araç içinde bulunan 2 kişi ise kendi imkanları ile araçtan sağ salim çıkmayı başardı.
Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 44 BV 960 plakalı araç, Orduzu Pınarbaşı’nda gölete girdi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki kişi kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başarırken bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Araçtan çıkan iki kişi de kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılırken, itfaiye kurtarma ekipleri, suya giren aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Su altı kurtarma dalgıçlarının da katıldığı çalışma ile araç sudan çıkartılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BBP de 24 Haziran seçimleri için kararını verdi: Adayımız Erdoğan
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hava durumu nasıl olacak?
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Avusturya'dan skandal hamle!
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
Okuyucu Yorumları 0 yorum