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Gölete uçan araçtan sağ çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:07 | Son Güncelleme

Malatya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç gölete uçtu.

Malatya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç gölete uçtu. Araç içinde bulunan 2 kişi ise kendi imkanları ile araçtan sağ salim çıkmayı başardı.
Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 44 BV 960 plakalı araç, Orduzu Pınarbaşı’nda gölete girdi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki kişi kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başarırken bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Araçtan çıkan iki kişi de kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılırken, itfaiye kurtarma ekipleri, suya giren aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Su altı kurtarma dalgıçlarının da katıldığı çalışma ile araç sudan çıkartılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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