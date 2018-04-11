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Gölete uçan otomobilde kurtarma çalışmalarına ara verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraja uçan otomobilde küçük kızın cesedine ulaşılırken, baba ve iki çocuğun arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.Alınan bilgiye göre, olay, Saimbeyli ilçesi Gökkaya Baraj Göleti’nde meydana geldi.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraja uçan otomobilde küçük kızın cesedine ulaşılırken, baba ve iki çocuğun arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, olay, Saimbeyli ilçesi Gökkaya Baraj Göleti’nde meydana geldi. Musa Hoşça (38) kullandığı 01 Z 1238 plakalı otomobiliyle gölete düştü. Bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri çalışmaları sırasında, Musa Hoşça ile çocukları Umut, Elif ve Ebubekir Hoşça’nın cansız bedenlerinin bulunduğu otomobile ulaştı. Elif Hoşça çıkartılırken, baba Musa ve çocukları Umut ile Ebubekir’in cenazeleri otomobilde sıkıştığı için çıkartılamadı. Havanın kararması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sabah 07.00’den itibaren çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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