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Gölette boğulan Arif ve Uğur, yan yana defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde Porsuk Göleti'nde boğularak yaşamlarını yitiren Arif Erkmen (18) ile Uğur Subaşı (18), köylerinde yan yana açılan mezarlara defnedildi.

Gölette boğulan Arif ve Uğur, yan yana defnedildi

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Pasinler ilçesinde Porsuk Göleti'nde boğularak yaşamlarını yitiren Arif Erkmen (18) ile Uğur Subaşı (18), köylerinde yan yana açılan mezarlara defnedildi. Çok yakın iki arkadaşın ölümü sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Arkadaşları, Subaşı ve Erkmen'in en büyük hayallerinin subay olmak olduğunu belirtti.
Erzincan'in Refahiye ilçesindeki Fen Lisesi'nden bu yıl mezun olan Arif Erkmen ile Uğur Subaşı birlikte köylerine döndü. Arif Erkmen ile Uğur Subaşı bayramın ilk günü köyün gençleri ile birlikte piknik yapmak üzere Porsuk Göleti'ne gitti. Burada çay içip sohbet eden gençlerden Arif Erkmen, üzerini çıkararak gölete girdi. Bir süre yüzen Erkmen tam çıkacağı sırada, "Boğuluyorum" diyerek yardım istedi. Bu sırada Ayhan ve Uğur adlı gençler suya girerek Arif'i kurtarmak istedi. Göletin dibinin, rüzgarın ve yağan yağmurun dağlardan taşıdığı toprak nedeniyle çamurla kaplı olması nedeniyle Arif'i kurtarmak için suya atlayan Uğur Subaşı da kayboldu. Ayhan ise son anda kendini kıyıya atabildi. Gençlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, İtafiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balık adamlarının yaptığı aramalar sonucu önce Uğur Subaşı'nın daha sonra da Arif Erkmen'in cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ambulanslarla Pasinler Devlet Hastanesi morguna kaldırılan her iki gencin Türk bayrağına sarılı tabutları köy meydanına getirildi. Öğlen kılınan cenaze namazına Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile birlikte çok sayıda vatandaş ve Erkmen ile Subaşı'nın okul arkadaşları katıldı. Cenaze namazının ardından omuzlara alınan her iki gencin cenazesi köy mezarlığına taşındı. Yıllarca birlikte yaşayan iki arkadaş olan Erkmen ve Subaşı yan yana kazılan mezarlara defnedildi. Mezarlarının başına söğüt ağacı diken arkadaşları birer tane de Tük bayrağı bağladı.
Olay günü pikniğe gidenlerden Sinan Suci ise şunları söyledi:
"Arif ve Uğur birkaç gün önce okullarından mezun olmuş köye gelmişti. Hep birlikte piknik yapmak için gölete gittik. Bir süre oturduktan sonra Uğur gölete girdi. Tam çıkacağı sırada, 'boğuluyorum' diyerek suya batıp çıktı. Kendisine yardım etmek için Arif ile Ayhan adlı arkadaşlarımızda suya girdi. Fakat Arif ve Uğur gözlerden kayboldu. Ayhan ise son anda kurtuldu. Çok üzgünüz. Güle oynaya başlayan pikniğimiz gözyaşı ile son buldu."

FOTOĞRAF

Gölette boğulan Arif ve Uğur, yan yana defnedildiGölette boğulan Arif ve Uğur, yan yana defnedildiGölette boğulan Arif ve Uğur, yan yana defnedildiGölette boğulan Arif ve Uğur, yan yana defnedildi

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