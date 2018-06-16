Gölette boğulan Arif ve Uğur, yan yana defnedildi

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Pasinler ilçesinde Porsuk Göleti'nde boğularak yaşamlarını yitiren Arif Erkmen (18) ile Uğur Subaşı (18), köylerinde yan yana açılan mezarlara defnedildi. Çok yakın iki arkadaşın ölümü sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Arkadaşları, Subaşı ve Erkmen'in en büyük hayallerinin subay olmak olduğunu belirtti.

Erzincan'in Refahiye ilçesindeki Fen Lisesi'nden bu yıl mezun olan Arif Erkmen ile Uğur Subaşı birlikte köylerine döndü. Arif Erkmen ile Uğur Subaşı bayramın ilk günü köyün gençleri ile birlikte piknik yapmak üzere Porsuk Göleti'ne gitti. Burada çay içip sohbet eden gençlerden Arif Erkmen, üzerini çıkararak gölete girdi. Bir süre yüzen Erkmen tam çıkacağı sırada, "Boğuluyorum" diyerek yardım istedi. Bu sırada Ayhan ve Uğur adlı gençler suya girerek Arif'i kurtarmak istedi. Göletin dibinin, rüzgarın ve yağan yağmurun dağlardan taşıdığı toprak nedeniyle çamurla kaplı olması nedeniyle Arif'i kurtarmak için suya atlayan Uğur Subaşı da kayboldu. Ayhan ise son anda kendini kıyıya atabildi. Gençlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, İtafiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balık adamlarının yaptığı aramalar sonucu önce Uğur Subaşı'nın daha sonra da Arif Erkmen'in cansız bedenlerine ulaşıldı.