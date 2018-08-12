Gölette boğuldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Mehmet Aksongür (37), girdiği su dinlendirme göletinde boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde Gündüzbey Mahallesi'nde bulunan Devlet Su İşleri'ne ait su dinlendirme göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gezmek için göletin kıyısına giden Mehmet Aksongür, serinlemek için suya girdi. Arkadaşlarının ikazına rağmen kıyıdan açılan Aksongür, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Ççamurlu suya saplanan Aksongür'ü, çıkarmak isteyen arkadaşları tehlikeden dolayı ilerleyemedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının yarım saatlik çalışmasıyla Aksongür'ün cesedi bulunarak sudan çıkarıldı. Mehmet Aksongür'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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