Göletteki otomobilde sıkışan baba ve çocuklarını kurtarma çalışmaları devam ediyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine uçan otomobilde sıkışan baba ve 2 çocuğunu kurtarma çalışmaları gün doğunca yeniden başladı. Eşini ve üç çocuğunu kaybeden Rukiye Hoşça olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Alınan bilgiye göre, olay, Saimbeyli ilçesi Gökkaya Baraj Göleti’nde meydana geldi. Musa Hoşça’nın (38) yönetimindeki 01 Z 1238 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle dün gölete düştü.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri çalışmaları sırasında, Musa Hoşça ile çocukları Umut, Elif ve Ebubekir Hoşça’nın cansız bedenlerinin bulunduğu otomobile ulaşıldı. Elif Hoşça araçtan çıkartılırken, baba Musa ve çocukları Umut ile Ebubekir’in cenazeleri otomobilde sıkıştığı için çıkartılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışığıyla yeniden başladı. Çalışmalar başladığı sırada olay yerine gelerek gözyaşlarına boğulan anne Rukiye Hoşça’yı yakınları sakinleştirmekte güçlük çekti.