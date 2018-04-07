Gölpazarı’nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Gölpazarı ilçe merkezinde G.G. (31), çalıntı olduğu iddia edilen araçla seyreden S.A’nın (17) önünü kesti. Araçtan inen S.A, kavga ettiği G.G’yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken S.A. gözaltına alındı.
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