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Gömeç’te aracıyla zeytinlik alana uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü zeytinlik alana uçtuEdinilen bilgiye göre, kaza E-87 kara yolu üzeri Gömeç - Karaağaç arasında gece yarısı meydana geldi.

Gömeç’te aracıyla zeytinlik alana uçtu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü zeytinlik alana uçtu
Edinilen bilgiye göre, kaza E-87 kara yolu üzeri Gömeç - Karaağaç arasında gece yarısı meydana geldi. Tek taraflı kazada Tezcan Y. idaresindeki 06 AP 9000 plakalı özel araç, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinlik alana uçtu. Araç zeytin ağacına çarparak durdu. İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile araçta sıkışan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili polisin araştırması sürüyor.

Gömeç’te aracıyla zeytinlik alana uçtu

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