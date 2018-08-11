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Görevde kalp krizinden hayatını kaybeden polis, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 17:27 | Son Güncelleme

KONYA'da görevli olduğu hastanede polis noktasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ercan Tekçe (51), dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Görevde kalp krizinden hayatını kaybeden polis, toprağa verildi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da görevli olduğu hastanede polis noktasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ercan Tekçe (51), dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki polis noktasında görev yapan polis memuru Ercan Tekçe, dün görevi başındayken kalp krizi geçirdi. Durumun fark edilmesi üzerine doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen Ercan Tekçe kurtarılamadı.
Polis memuru Ercan Tekçe için bugün merkez Selçuklu ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdür Şükrü Yaman ile polisin eşi Halime (48), kızı Büşra (23), oğlu Furkan Tekçe (14) ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ercan Tekçe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre mesai arkadaşlarının omzunda taşındı. Polis memuru Ercan Tekçe'nin cenazesi Yazır Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

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Görevde kalp krizinden hayatını kaybeden polis, toprağa verildiGörevde kalp krizinden hayatını kaybeden polis, toprağa verildi

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