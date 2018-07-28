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Görevdeyken kalp krizi geçiren özel harekat polisi şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

ANKARA'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü (49), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü (49), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
Ankara'da 24 yıllık polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü, dün akşam saatlerinde görev sırasında rahatsızlanınca mesai arkadaşları tarafından Yenimahalle ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Camgözlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın şehit oldu.
Şubede tim amiri olarak görev yapan Camgözlü için görevli olduğu Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.
​Camgözlü'nün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen barikat ve hendek operasyonları dahil, terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyonda da görev aldığı öğrenildi.

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