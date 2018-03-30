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Görevi başındaki polise çarpıp kaçan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 08:28 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesine şüphelendiği bir aracı, durdurmak isteyen polis memuru E.E.Ö’ye çarpıp kaçan zanlılar Aydın’ın Söke ilçesinde yakalandı.Olay dün akşam saat 18:00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Hasan Şekerci Kavşağı’nda meydana geldi.

Görevi başındaki polise çarpıp kaçan şüpheliler yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesine şüphelendiği bir aracı, durdurmak isteyen polis memuru E.E.Ö’ye çarpıp kaçan zanlılar Aydın’ın Söke ilçesinde yakalandı.
Olay dün akşam saat 18:00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Hasan Şekerci Kavşağı’nda meydana geldi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turgut Özal Bulvarı Hasan Şekerci Kavşağı’nda şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak tüm uyarılara rağmen durmayan araçta ki iki kişi, polis memuru E.E.Ö’ye çarparak Söke istikametine doğru kaçtı. Kaburgasında çarpmaya bağlı çatlak oluşan polis memuru, önce Kuşadası Devlet Hastanesi, ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Otomobili tespit eden polis ekipleri, kaçan sürücü, G.K. ve yanındaki İ.S.’yi Söke’de yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görevi başındaki polise çarpıp kaçan şüpheliler yakalandı

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